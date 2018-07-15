Irak'ta gösteriler şiddetleniyor! Emniyet müdürü görevden alındı...

Irak'ın güneyinde hizmet yoksunluğu, yolsuzluk ve elektrik kesintileri nedeniyle patlak veren gösterilerin ardından Necef Emniyet Müdürü Tuğgeneral Macid Hatim'in görevden alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Kasım el-Araci, Necef Emniyet Müdürü Hatim'i görevinden alarak yerine Tümgeneral Ala Garib'i atadı.

Güvenlik güçlerinin kentteki gösterilere müdahalede yetersiz kalması nedeniyle söz konusu kararın alındığı kaydedildi.

Başbakan Haydar el-İbadi, iki gün önce göstericilerin basarak içeri girdiği ve hakkında onlarca yolsuzluk iddiası bulunan Necef Havalimanı'nın yönetimini de bugün görevden almıştı.

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

BASRA'DA POLİS MÜDAHALESİ: 2 ÖLÜ

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, polis güçleri Basra İl Meclis binasına giren göstericilere gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Protestocular da polislere taş atarak karşılık verdi.

Polis müdahalesi nedeniyle 2 göstericinin hayatını kaybettiği, eylemcilerin taş atması sonucu da 10 polisin yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan, polislerin göstericileri İl Meclis binasından uzaklaştırdığı aktarıldı.

Basra kentinde gösteri düzenleyen protestocular, zorla il meclis binasına girmişti.

Başbakan Haydar el-İbadi dün, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Basra'ya yaklaşık 3 milyar dolar tahsis edilmesine karar verdiğini açıklamıştı.

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.