Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı tugayda patlama

Irak'taki Haşdi Şabi karargahında patlama meydana geldiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, "Babil'e bağlı Curf el-Sahar'ın Seiadat bölgesindeki 47'nci tugayda kaynağı bilinmeyen patlama yaşandı." ifadesi kullanıldı. AA'nın haberine göre; açıklamada, patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

ABD'den ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.