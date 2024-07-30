Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı tugayda patlama
Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi, Babil'deki 47'nci tugayında patlama meydana geldiğini, ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu
Irak'taki Haşdi Şabi karargahında patlama meydana geldiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, "Babil'e bağlı Curf el-Sahar'ın Seiadat bölgesindeki 47'nci tugayda kaynağı bilinmeyen patlama yaşandı." ifadesi kullanıldı. AA'nın haberine göre; açıklamada, patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.
ABD'den ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.