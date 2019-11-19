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Irak'tan Ankara'ya DEAŞ uyarısı: Teröristler büyük saldırılar planlıyor

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Irak'ın askeri istihbarat şefi Korgeneral Saad el Ellak, Suriye'den Türkiye'ye kaçan DEAŞ'ın bazı üstü düzey yöneticilerinin yeni saldırılar planladıklarını söyledi. CNN'e konuşan El Ellak, "DEAŞ yöneticileri Türkiye'ye kaçtıktan sonra yeni saldırı hazırlığına başladı. Bu kişilerin dosyalarını Ankara'ya ilettik" dedi.

DEAŞ yeni saldırılar planlıyor

On binlerce üyesi Suriye ve Irak'ta hapiste olan terör örgütü DEAŞ'ın yeni saldırılara hazırlandığı iddia edildi.

Irak'ın askeri istihbarat şefi Korgeneral Saad el Ellak, CNN International kanalına verdiği röportajda, örgütün 'kasası' konumundaki bazı yöneticilerin Türkiye'ye kaçtıklarını belirtti.

El Ellak, örgütün Gaziantep gibi yerlere kaçan emirlerinden dokuzu hakkında Ankara'ya dosyalar ilettiklerini vurguladı. Iraklı komutan, "Bu kişilerin hala büyük miktarda mali kaynağa erişimi var. Yeni üye toplamanın yanı sıra büyük çaplı saldırılar planlıyorlar" diye konuştu.

BASKIN YAPACAKLAR

El Ellak ayrıca, örgüt üyeleri arasındaki konuşmalardan, Suriye ve Irak'taki hapishanelerde tutulan DEAŞ'lıları kaçırmak için hapislere baskın planladıklarının anlaşıldığını söyledi. Iraklı komutan DEAŞ'ın hapishanelere baskın planına 'Çitleri Yıkmak' kod adını verdiğini ifade etti.

ÖRGÜTÜN 'EN İYİ' BOMBACILARI

El Allak, Ankara'ya dosyaları gönderilen DEAŞ'lılar arasında örgütün bugüne kadarki 'en iyi' bombacıları olarak görülen, Abdullah Fathi ve Hüseyin Farhan Asleni el Cumali'nin de bulunduğunu belirtti.

CNN, Türk yetkililerin konuyla ilgili araştırmaların sürdüğünü söylediklerini iletti.

Ankara, son aylarda DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin yakın akrabaları olmak üzere onlarca DEAŞ üyesini yakalamıştı.

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