Irak’ta yaklaşık bir ay önce, Irak’ın İran’a olan birikmiş borçları sebebi ile İran’ın ülkenin elektriğini kesmesi ile başlayan daha sonra, hükümetin yetersiz ekonomi politikalarının tümüne karşı düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor. Bugün aralarında Irak’ın başkenti Bağdat’ta olmak üzere ülkenin 7 ayrı kentinde protesto gösterileri düzenledi. Sokakları terk etmemekte kararlı olan protestocular hükümetten reform yapılmasını istedi.

Başkent Bağdat’ın merkezindeki Tahrir Meydanı’nda toplanan onlarca gösterici, İranlı General Kasım Süleymani aleyhine sloganlar attı. Müsenna kentinde toplanan göstericiler ise sokak ortasında Cuma namazını kıldı. Zikar’da ise yüzlerce protestocu kent merkezindeki el-Habbubi Meydanı’nda bir araya gelerek hükmet aleyhine sloganlar attı.

Şiilerin çoğunlukta oluşturduğu Irak’ın güneyindeki Necef kentinde de benzer manzaralar yaşandı. Protesto gösterilerinin geçen Temmuz ayının 9’unda başladığı Basra kentinde ise Kurna petrol sahasında bir hafta önce başlatılan oturma eylemlerine devam edildi.

Güvenlik güçlerinin protestocuların Basra Valilik binası önünde kurduğu çadırları kaldırarak göstericileri dağıttığı aktarıldı.

Dün güvenlik güçlerinin Basra’da protestocuları arabayla ezmeye çalışması büyük bir yankı uyandırmıştı. Gelen tepkiler üzerine aralarında Meclis Başkanı Selim el-Cuburi olmak üzere bazı siyasetçiler güvenlik güçlerine protestoculara karşı şiddet uygulamamaları yönünde çağrıda bulundu.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ülkede yaklaşık bir aydır devam eden gösterilerde 14 kişinin öldüğünü ve 700’den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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