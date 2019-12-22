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Irak’ta art arda patlama: 6 ölü, 7 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat ile Diyala ve Selahattin illerinde meydana gelen patlamalarda 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Saldırıları ise henüz üstlenen olmadı.

Irak patlama
İHA

Irak’ın başkenti Bağdat ile Diyala ve Selahattin illerinde meydana gelen patlamalarda 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yaklaşık 3 aydır hükümet karşıtı protesto gösterilerine sahne olan Irak’ın başkenti Bağdat’ta gece saatlerinde iki patlama meydana geldi. Bağdat’ın kuzeyindeki Şule semtinde bombalı yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

DEAŞ SALDIRILARI PÜSKÜRTÜLDÜ

İHA'nın haberine göre, kentin güneyindeki Beyya semtinde meydana gelen patlamada ise 2 kişi yaralandı. Ülkenin kuzeyindeki Selahattin iline bağlı Beyci ilçesinde güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, Diyala ilinin kuzeyinde de benzer bir saldırı meydana geldi. Güvenlik kaynakları, Diyala iline bağlı Sadiye ilçesinde Haşdi Şabi güçlerince terör örgütü DEAŞ’ın saldırısının püskürtüldüğünü belirterek, meydana gelen çatışmada 1 Haşdi Şabi mensubunun hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıları henüz üstlenen olmazken, Iraklı yetkililer ülkede meydana gelen bombalı saldırıların arkasında Haziran 2014'de ülkenin büyük bir bölümünü işgal eden ve 2017 yılının sonunda tamamen ülkeden çıkarılan terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu belirtiyor.

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