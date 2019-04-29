Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, özellikle Kerbela ve Necef illerinde etkili olan kum fırtınasının Kerbela’da 4, Necef'te ise 1 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirildi.

Fırtına sonucu 61 kişi de yaralandı. Duvar ve binaların çökmesi nedeniyle maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, fırtına nedeniyle Necef Havalimanı’nda uçak seferlerinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.