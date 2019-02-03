ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in peş peşe "orta menzilli (500-5500 km) füze antlaşmasını birbirlerini suçlayarak askıya aldıklarını açıklamalarının ardından çok önemli bir adım da İran'dan geldi. İran, "Huveyze" adı verilen karadan karaya 1350 kilometre menzile sahip yeni seyir (cruise) füzesini sergiledi.

İRAN KENDİSİ ÜRETTİ

AA'da yer alan habere göre İran devlet televizyonuna göre, "Huveyze" adlı yeni uzun menzilli karadan karaya seyir füzesi Savunma Bakanı Emir Hatemi'nin katıldığı törenle görücüye çıkarıldı. Füzenin özellikleri hakkında bilgi veren Hatemi, Huveyze'nin tamamen yerli üretim olduğunu söyledi.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi.

1200 KM'DE SONUÇ BAŞARILI

Hatemi, 1350 kilometre azami menzile sahip füzenin düşük irtifada uçarak hedefi yüksek isabet oranında vurma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Huveyze adlı seyir füzesinin 1200 kilometre menzildeki denemeleri başarıyla sonuçlandı" dedi. Devlet televizyonu füze denemesinin görüntülerini yayınladı.