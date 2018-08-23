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İran, ABD'ye nükleer anlaşmaya dönme çağrısında bulundu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'ye nükleer müzakere anlaşmasına geri dönmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulundu. Kasımi, "Trump'ın anlaması ve ikna olması gereken husus; nükleer anlaşmaya geri dönüşün ABD için en iyi seçenek olduğudur." ifadelerini kullandı

23.08.2018 - 21:38 | Güncelleme: AA

Nükleer anlaşmaya geri dönülmesinin ABD için "en iyi seçenek" olduğunu savunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Ümit ediyorum ki ABD bölgeyi ve İran'ı daha iyi tanımıştır. Geçmişteki büyük hatalara düşmez, çünkü Ortadoğu'nun durumu çok değişken ve hassas" olduğunu belirtti. AA'nın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın arzu ettiği politikaları uygulayamayacağını, dünyadaki birçok devletin buna tepki gösterdiğini belirten Kasımi, nükleer anlaşma kararıyla ABD'nin yalnızlaştığını ileri sürdü.

Kasımi, AB ülkelerinin ABD ile olan ilişkileri nedeniyle Trump'ın İran'a yönelik politikalarını bir dereceye kadar düzeltebileceğini onu dünya, Asya ve Ortadoğu siyasetine ilişkin bilgilendirebileceklerini dile getirdi. Rusya, Çin ve ilgili devletlerin Trump'ı nükleer anlaşma konusunda "ikna edebileceğini" ileri süren Kasımi, şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın anlaması ve ikna olması gereken husus; nükleer anlaşmaya geri dönüşün ABD için en iyi seçenek olduğudur. Ayrıca başarısız olan yaptırım politikalarını da terk etmelidir. Çünkü bu gibi adımlar ABD'nin dünya kamuoyundaki itibarını zedelemektedir."

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