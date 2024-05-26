İran'da cumhurbaşkanı seçiminde ilk aday belli oldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ülke, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanırken adaylığını ilk açıklayan, reformist kanadın önde gelen isimlerinden eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan oldu.

Pezeşkiyan'ın aday olacağını İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı duyurdu.

Reformist kanadın önde gelen isimlerinden Tebriz Milletvekili Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi üzerine 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılan 14. dönem cumhurbaşkanı seçimine adaylığa hazır olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, adaylık başvurusunda bulunma amacına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İran'la ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde halkın sandıklara küstüğü yönünde bir izlenim var. Benim seçimlere katılma niyetim halkın sandıklara katılımını artırmak."

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Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde sağlık bakanı olarak görev yapan Pezeşkiyan'ın, 2021'deki cumhurbaşkanı seçiminde, 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye karşı aday olma talebi Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.