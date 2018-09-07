İran'da deprem!

İran'ın güneydoğusundaki Zaheden bölgesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre deprem yerin 26 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi yerel saatle 10.53'de meydana gelen ve merkez üssü Sistan ve Beluçistan eyaletinin Bezman ilçesine bağlı Mescid-i Hazreti Ebulfazl köyü olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Aynı fay hattında son bir yılda birçok kez deprem oldu. Geçtiğimiz yılın sonunda aynı fay hattında 7.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmiş ve 550'den fazla kişi deprem nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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