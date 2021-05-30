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İran'da eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanından reformist kanada "gözdağı"

İran'da eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Said Kasımi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala bazı grupların "adayların veto edilmesini protesto etmek" için sokağa ineceği söylentileri üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve bazı reformist siyasetçileri tehdit etti.

İran'da eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanından reformist kanada
İran eski Devrim Muhafızları komutanından reformistlere "gözdağı"
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AA

Kasımi, 18 Haziran'da yapılması planlanan 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kala rejim karşıtı muhtemel sokak gösterilerine ilişkin konuştu.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Kasımi, şunları söyledi:

"Oy vermeyebilirsiniz fakat muhalefet edemezsiniz. Eğer sokağa çıkarsanız, karşınıza bizzat ben dikilirim. Beni tanırsınız. Bu konuda anneme, babama merhamet etmem. (Dışişleri Bakanı) Zarif, onun Cumhurbaşkanı (Ruhani) veya (eski Cumhurbaşkanı) Mahmud, eğer sokağa çıkmaya niyetiniz varsa hadi bakayım gelin göreyim. Daha önce Mir Hüseyin Musevi geldi de ne oldu. Sokağa inerseniz görürsünüz. Şartlar değişti. Hem ülke içinde hem de dışında Hizbullahi güçler yükselişe geçmektedir."

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için adaylık başvurusunda bulunan Reformist Cephe'nin adayları ve eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Anayasayı Koruyucu Konseyi tarafından veto edilmişti. Bunun üzerine reformistler ve Ahmedinejad, sandığa gitmeyeceklerini bildirmiş, bazı reformistler de halkın çözümü sokak gösterilerinde arayabileceği konusunda rejimi uyarmıştı.

SOKAK GÖSTERİLERİNE SERT MÜDAHALE

Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağı milis güçleri (Besiç),ülkede rejim karşıtı protestolar veya ekonomik sorunlar nedeniyle sokak gösterisi düzenleyen halka orantısız güç kullanmalarıyla biliniyor.

2009 seçimleri sonrasında seçimde hile yapıldığı gerekçesiyle sonuçları eleştiren reformist lider Musevi taraftarlarından binlercesi sokak gösterileri düzenlemiş, emniyet güçlerinin sert müdahalesine sahne olan gösterilerde eylemcilerden onlarcası öldürülmüş, yüzlercesi de yaralanmıştı.

Yine 2019 yılında benzine yapılan zam nedeniyle düzenlenen gösterilere Devrim Muhafızları ve Besiç müdahale etmiş, 3 gün süren gösterilerde İran makamlarının yaptığı açıklamaya göre 224 eylemci hayatını kaybetmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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