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İran'da devlet yayıncısı IRIB için çalışan iki sunucu görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Bir üçüncüsü ise bir süre önce istifa ettiğini belirterek, '13 yıl boyunca size devlet adına yalanlar söyledim' ifadelerini kullandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, İranlı sunucu Gelare Jabbari Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Benim için insanlarımızın öldürüldüğüne inanmak çok zordu. Bunu bu kadar geç öğrendiğim için beni bağışlayın. Ve 13 yıldır size yalanlar söylediğim için beni bağışlayın" ifadelerini kullandı.

Bir diğer sunucu Zahra Khatami ise IRIB'deki işinden ayrıldığını, "Bugüne kadar beni sunucu olarak kabul ettiğiniz için teşekkürler. Bir daha asla televizyona dönmeyeceğim. Beni affedin" ifadeleriyle duyurdu.

IRIB adına çalışan bir diğer gazeteci olan Saba Rad ise, "Kariyerimin tüm yıllarında bana sunduğunuz destek için teşekkürler. Radyo ve televizyonda 21 yıl çalıştıktan sonra, medyadaki işime devam edemeyeceğimi duyuruyorum. Yapamayacağım" ifadelerini kullandı.

Tahran merkezli İranlı Gazeteciler Birliği yaptığı açıklamada durumu 'kamu güveninin cenazesi' olarak tanımladı.

"DEVRİM MUHAFIZLARINI KINAMAKTAN BAŞKA ŞANSIM YOK"

İran devlet televizyonu Press TV'nin yorumcularından biri olan Ghanbar Naderi ise BBC Radyo'ya verdiği demeçte, "Hükümete yönelik çok az güven var ve insanlar daha fazla özgürlük istiyor. Düşürülen yolcu uçağıyla ilgili söylenen yalanlar nedeniyle halkın güveni kaybedildi. Devrim Muhafızları bunu çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

Naderi, "Milyonlarca kişi Kasım Süleymani suikastının ardından sokakları doldurdu. Bu seyrek görülen bir birlik anıydı. Ancak Devrim Muhafızları bunu mahvetti. Bir gazeteci olarak geceleri uyuyabilmelisiniz. Hakikatle arama asla mesafe koymayacağım. Bu harika bir ulus. Çok fazla kabul edilemez hata yapıldı. Eğer Devrim Muhafızları bir sivil uçağı düşürüyorsa bunu kınamaktan başka şansım yok" ifadelerini kullandı.

İran yönetimi, Ukrayna Havayolları'na ait düşen uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurmuş ve ancak olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından uçağın yanlışlıkla vurulduğunu açıklamıştı. 176 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından İran'ın birçok kenti hükümet ve rejim karşıtı gösterilere sahne olmuştu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün raporuna göre İran, basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içerisinde 170. sırada yer alıyor. Haber ve bilginin dolaşımı üzerinde katı bir devlet kontrolünün olduğu ülkede İslam Devrimi'nin gerçekleştiği 1979 yılından bu yana en az 860 gazeteci cezaevine konuldu ya da idam edildi.