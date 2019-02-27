Zarif'in, Suriye rejimi lideri Beşar Esad'ın İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ve uluslararası basına fotoğraflarla yansıyan görüşmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği belirtiliyordu.

Zarif’in, "Entekhab" sitesi muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

ZARİF: İTİBARIMI KORUMAK İÇİN

İran merkezli "Arya" haber sitesine konuşan Muhammed Cevad Zarif, "İstifam, dış ilişkilerde Dışişleri Bakanlığının itibarı ve konumunu korumak içindir. Bunu (Dışişleri Bakanlığının itibarını) İran'ın ulusal güvenlik unsurlarından biri kabul ediyorum." dedi.

Kişisel bir kırgınlığının olmadığını söyleyen Zarif, "Dışişleri Bakanı olarak, ulusal çıkarlar ve ülkenin iktidarı için Dışişleri Bakanlığının konumuna riayet edilmemesine tepki göstermeliydim." ifadelerini kullandı.

Zarif, konuya ilişkin bunun dışındaki görüşlerin kişilerin hayal mahsullerinden ibaret olduğunu dile getirdi.

"RUHANİ'NİN GÖZÜNDE TEK BİR DIŞİŞLERİ BAKANI VARDIR"

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Zarif'in istifa kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dr. Ruhani'nin gözünde, İran'ın yalnızca tek bir dış politikası ve tek bir Dışişleri Bakanı vardır." ifadesini kullandı.

Ruhani'nin bugün Merkez Bankası'nı ziyaretinde yaptığı konuşmaya işaret eden Vaizi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı'nın bugün Dışişleri Bakanı'na övgüde bulunması Dr. Zarif'in akılcı ve etkili konumundan tamamen memnun olduğuna ilişkin açık bir işaret, taraflı ve doğru olmayan analizlere de sert bir cevaptır."

İSTİFA KARARI HENÜZ ONAYLANMADI

İran meclisinden yaklaşık 150 milletvekili Cumhurbaşkanı Ruhani'ye Zarif'in istifasını kabul etmeme çağrısında bulundu. Zarif'in istifasına karşı olduğu belirtilen Ruhani de henüz Dışişleri Bakanı'nın istifasını kabul etmedi.

Öte yandan Fars Haber Ajansı'na konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir diplomat, Zarif'in istifa kararının arkasında Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki koordinasyon eksikliği olduğunu ancak bakanın istifasını geri alma ihtimalinin yüksek olduğunu aktardı.

KASIMİ: İSTİFA MEKTUBU DOĞRU DEĞİL

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e ait olduğu iddia edilen istifa mektubuna ilişkin konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Zarif'in Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye istifa mektubu olarak sosyal medyada yayınlanan mektup teyit edilememiştir2 dedi.



Sosyal medyada gündeme gelen ve Zarif'e ait olduğu iddia edilen söz konusu istifa mektubunun yanlış olduğunu ve üzerine eklemeler yapıldığını kaydeden Kasımi, "İstifa mektubunu teyit etmiyoruz" dedi.



KASIMİ'NİN AÇIKLAMASI YANLIŞ YORUMLANDI

Öte yandan, Zarif'e ait olduğu iddia edilen mektubun İran Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulanmaması, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Zarif'in istifasını kabul etmediği şeklinde yorumlandı. Bazı haber ajanslarında "Cumhurbaşkanı Ruhani, Zarif’in istifasını kabul etmedi" şeklinde yapılan haberlere ilişkin İran Dışişleri Sözcüsü Kasımi, söz konusu açıklamanın mektubu ile ilgili olduğunu vurguladı.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sosyal medya hesabında İran halkından özür dileyerek Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bugün sosyal medyada Zarif'e ait olduğu iddia edilen bir başka mektup daha paylaşıldı. İran Dışişleri Bakanı Zarif'in istifası henüz Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edilmedi.

NETANYAHU KENDİNE PAY ÇIKARDI: BEN BURADA OLDUĞUM SÜRECE...

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasına ilişkin, "Zarif gitti. Gittiği yere kadar." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, Zarif’in istifasından adeta kendine bir pay çıkarırcasına, "Ben burada olduğum sürece de İran nükleer silah elde edemeyecektir." ifadelerini kullandı.