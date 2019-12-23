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İran'da Kasım ayı ortalarında hükümetin benzin zammını protesto için başlayan ve kısa sürede yüzlerce kente sıçrayan gösterilerde şimdiye kadar bin 500 kişinin öldüğü iddia edildi.

Reuters ajansının İran İçişleri Bakanlığı'ndan adı gizli tutulan 3 yetkilinin verdiği bilgilere dayandırdığı haberine göre ölenler arasında 18 yaşından küçük en az 17 kişi ve 400 civarında kadın bulunuyor.

Gösterilerde 140'ı aşkın benzin istasyonu, banka ve hükümet binasının ateşe verildiği, ayrıca 50 civarında askeri üsse de saldırı düzenlendiği belirtiliyor.

HAMANEY ÇOK SİNİRLENDİ

Habere göre gösterilerin yayılmaya başlamasının ardından 17 Kasım'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve kurmaylarını konutuna çağıran İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 'gösterilerin bastırılması için ne gerekiyorsa yapılması' talimatını verdi.

Göstericilerin fotoğraflarını yakmalarına ve devrik İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'nin ülkeye dönmesi yönünde slogan atmaları nedeniyle büyük öfkeye kapıldığı söylenen Hamaney'in, "İslam Cumhuriyeti tehlikede. Ne gerekiyorsa yapın. Bu benim emrimdir" şeklinde konuştuğu öne sürüldü.

Hamaney'in toplantıda, gösterilerin sürmesinden yetkilileri sorumlu tutacağı tehdidinde de bulunduğu kaydedildi.