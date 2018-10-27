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İran'dan Netanyahu'nun Umman ziyaretine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Umman ziyaretine tepki göstererek, İsrail'in Müslüman ülkeler arasında ihtilaf çıkarmaya çalıştığını söyledi.

27.10.2018 - 11:58 | Güncelleme: AA

Kasımi, Dışişleri Bakanlığı sitesindeki açıklamasında İsrail'i Müslüman ülkeler arasında ihtilaf çıkarmaya ve Filistin'deki 70 yıllık işgalin üstünü örtmeye çalışmakla suçladı.

Sözcü Kasımi, Müslüman ülkelerin, "Beyaz Saray'ın baskısı altında İsrail'e bölgede yeni sorunlar icat etmesi için uygun zemin oluşturmaması gerektiğini" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde ve Beyaz Saray'daki Yahudi lobisinin Müslüman ülkelere, "İsrail ile diplomatik ilişkileri normalleştirmeleri için baskı yaptığını" savunan Kasımi, bu taleplerin kabul edilmesi halinde baskıların artacağını ve Filistin halkının haklarının gözardı edilmesi konusunda cesaret verici olacağını kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman Sultanlığı'na dün ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Netanyahu, Umman Sultanı Kabus Bin Said ile bir araya gelmişti.

KUDDUSİ İDDİADA BULUNDU

İran'da muhafazakâr milletvekili Kerimi Kuddusi, ABD ile İran diplomatlarının Umman'da görüşme gerçekleştirdiklerini ileri sürdü ancak Dışişleri Bakanlığı bu iddiayı reddetti.

Devrim Muhafızları ordusunun eski komutanı ve Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kerimi Kuddusi, ABD ile İran diplomatlarının Umman'da ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle irtibatı korumak ve müzakereleri devam ettirmek için görüştüğünü ileri sürdü.

Kuddusi, iddiasının sağlam dayanaklara sahip olduğunu ileri sürdü.

BAKANLIKTAN YALANLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada Kuddusi'nin iddiasının yalan ve temelsiz olduğunu bildirdi.

Açıklamada, bakanlığın tüm birimleriyle "İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in bu konuda çizdiği politikalara ve özellikle de ABD ile nasıl muamele ve mücadele edileceğine ilişkin talimatlara harfiyen bağlı olduğu ve bu konuda ne bir adım ileri ne de geri atılmasının mümkün olduğu" ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve 7 Ağustos'ta İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti. Nükleer anlaşmanın diğer tarafları ve İran, anlaşmanın devamına yönelik görüşmeleri sürdürüyor.

NÜKLEER ANLAŞMA ÖNCESİ UMMAN'DAKİ GÖRÜŞMELER 

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ve Almanya yaklaşık 3 yıl süren görüşmeler ve İsviçre'deki uzun müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarının kontrol altına alınmasına dair bir anlaşma yapmış ve bu Ocak 2016'da yürürlüğe girmişti.

Anlaşmadan önce İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Kasım 2014'te Umman'da bir araya gelmişti.

İran Meclis Başkanı Danışmanı ve dönemin İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 16 Eylül 2018'de Tesnim haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD ile ilk temasların, Umman aracılığıyla 2012 yılının başında başladığını aktarmıştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 dakika önce
    iran cok dogru bir gözlem yapmiş
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