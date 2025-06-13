İsrail, İran'ın başkenti Tahran dâhil olmak üzere İran'da çok sayıda noktayı hedef aldı.

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Saldırılar sırasında, İran Genelkurmay Başkanı'nın da içinde bulunduğu birçok üst düzey yetkilinin hayatını kaybetmiş olabileceği ifade edildi.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi.

​​​​​​​Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan konuşmasında, "İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme" gerekçesiyle İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu.

İsrail'e yönelik İran tehlikesi ortadan kalkana kadar saldırıların süreceği tehdidinde bulunan Netanyahu, İran'ın İsrail'e karşı soykırımcı söylemler geliştirdiğini ve bunu nükleer programıyla desteklediğini iddia etti.

Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü.