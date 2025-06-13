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        Haberler Dünya İran Devrim Muhafızları Başkomutanı hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İran Devrim Muhafızları Komutanı hayatını kaybetti

        İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılar sonucunda İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.06.2025 - 05:06 Güncelleme: 13.06.2025 - 05:09
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        İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti
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        İsrail, İran'ın başkenti Tahran dâhil olmak üzere İran'da çok sayıda noktayı hedef aldı.

        İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

        Saldırılar sırasında, İran Genelkurmay Başkanı'nın da içinde bulunduğu birçok üst düzey yetkilinin hayatını kaybetmiş olabileceği ifade edildi.

        NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi.

        ​​​​​​​Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan konuşmasında, "İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme" gerekçesiyle İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu.

        İsrail'e yönelik İran tehlikesi ortadan kalkana kadar saldırıların süreceği tehdidinde bulunan Netanyahu, İran'ın İsrail'e karşı soykırımcı söylemler geliştirdiğini ve bunu nükleer programıyla desteklediğini iddia etti.

        Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü.

        İran'ın bu hızla çok kısa sürede nükleer silah üretebileceğini söyleyen Netanyahu, bunun İsrail için tehlike olduğunu savundu.

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