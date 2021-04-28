Ses kaydı sızdırılan Zarif'ten açıklama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten sızdırılan ses kaydıyla ilgili açıklama: Çok üzüldüm! - Haberler
ABONE OL

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten sızdırılan ses kaydıyla ilgili açıklama: Çok üzüldüm!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, hükümet arşivlerinden çalındığı açıklanan ve yabancı bir medya kuruluşuna sızdırıldıktan sonra gündeme oturan röportaj hakkında çok üzüldüğünü ifade etti.

SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten sızdırılan ses kaydıyla ilgili açıklama: Çok üzüldüm! - Haberler
Ses kaydı sızdırılan Zarif'ten açıklama!
0:00 / 0:00
AA

İran Dışişleri Bakanı Muhammed CevadCevad Zarif, ileriki dönemlerde göreve gelecek devlet adamlarının istifadesine sunmak için yapılan gizli bir konuşmanın ülke içi çekişme ve kişisel eleştiri konusuna dönüştürülmesine çok üzüldüğünü ifade etti.

Zarif, InstagramInstagram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, hükümet arşivlerinden çalındığı açıklanan ve yabancı bir medya kuruluşuna sızdırıldıktan sonra İran'da siyasetin gündemine oturan röportajıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, "İleriki dönemlerde göreve gelecek devlet adamlarının istifadesine sunmak için 8 yıllık tecrübeyi aktarmak adına diplomasi ve saha faaliyetlerinin ele alındığı teorik gizli bir konuşmanın ülke içi çekişme ve kişisel eleştiri konusu haline gelmesine çok üzüldüm." açıklamasında bulundu.

Açıklamasında Devrim Muhafızlarına bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'denSüleymani'den "övgüyle" bahseden Zarif, 20 yıldan daha fazla süre dostlukları bulunan Süleymani'yiSüleymani'yi uluslararası mahfillerde savunduğunu belirtti.

"TAHLİLDE MÜÇTEHİT, İCRADA MUKALLİT OLMAYA ÇALIŞTIM"

Uzmanların doğru bildiği konularda kendi görüşlerini çekinmeden dile getirmeleri gerektiğini, şahsi konfor ve menfaatleri uğruna kendilerine otosansürotosansür uygulamalarının ihanet anlamına geleceğini kaydeden Zarif, "40 yıl boyunca (siyasi) tahlillerimde müçtehit ve (müesses nizamın aldığı kararları) icra konusunda mukallit olmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Ülke politikalarının gerçekleştirilmesinde "askerler" ve "diplomatların" sahada ve diplomatik alanlarda birbirlerini tamamlayan iki unsur olduğuna işaret eden Zarif, ülke çıkarlarını ve İran halkını korumak için verdiği söze bağlı kaldığını kaydetti.

Zarif, ses kaydında yer alan, "Rusya'nın nükleer anlaşmayı engelleme çabalarıyla" ilgili açıklamalarına ise değinmedi.

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International, geçen günlerde, İranlı ekonomist Said Leylaz'ınLeylaz'ın Zarif'leZarif'le mart ayında yaptığı sohbetin 3 saat süren ses kaydından bir bölümünü yayınlamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı ses kaydını doğrulamış ancak sohbetin yayınlanmak için değil, arşiv için yapıldığını açıklamıştı. Zarif, söz konusu sohbette iç ve dış siyasetle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş, Devrim Muhafızlarına bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'yiSüleymani'yi dışişleri diplomasisini yönlendirmesi nedeniyle eleştirmiş ve "Rusya'nın nükleer anlaşmayı engellemeye çalıştığını" dile getirmişti.

Ses kaydının ortaya çıkmasının ardından İran'daki muhafazakar gazeteler Zarif'iZarif'i hedef alan manşetler kullanmış, İran Meclisi'nden de "istifa" çağrıları yapılmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Afganistan açıklaması: İç savaş yeniden başlayabilir!
DÜNYABlinken'dan Afganistan açıklaması!
SON DAKİKA: Mekke'de dolu ve sağanak yağmura rağmen tavaf devam etti! - Haberler
DÜNYAMekke'de sağanak ve doluya rağmen tavaf devam etti!
ATEŞ AÇTILAR! Son dakika: ABD ve İran arasında tehlikeli gerilim
DÜNYAABD-İran arasında uluslararası sularda gerginlik!
Rusya, 4 ülkenin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı - Haberler
DÜNYARusya, 4 ülkenin büyükelçilerini Dışişleri'ne ...
Hindistan’da ölüleri yakabilmek için derme çatma odun yığınları bir araya getiriliyor
DÜNYAHindistan Kovid-19'a teslim
CENTCOM Komutanı McKenzie'den Türkiye'ye ilişkin açıklama
DÜNYACENTCOM Komutanı McKenzie'den Türkiye açıklaması
Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi
DÜNYASuriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı ...
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresi'nde bir sandalye kaybedecek
DÜNYANew York'un 89 kişi eksiği, Meclis'te bir sandalyeye ...
ABD Başkanı Biden: "Hindistan'ın ihtiyacı olan yardımları hemen göndereceğiz"
DÜNYAABD'den Hindistan'a yardım
ABD'de Kovid-19 aşılarının tamamını yaptıranlar için maske zorunluluğu büyük ölçüde kaldırıldı
DÜNYAABD'den kritik maske kararı!