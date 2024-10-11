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        Haberler Dünya İran, İsrail'in Lübnan-Suriye sınırında İran Kızılayı'na ait sahra hastanesini vurduğunu duyurdu | Dış Haberler

        İran, İsrail'in Lübnan-Suriye sınırında İran Kızılayı'na ait sahra hastanesini vurduğunu duyurdu

        İran Kızılayı, İsrail'in Lübnan-Suriye sınırında İran'a ait bir sahra hastanesine saldırı düzenlediğini duyurdu. Tahran saldırıyı kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 00:47 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:59
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        İran: İsrail sahra hastanesini vurdu
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        İran Kızılayı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan-Suriye sınırında kurulu, 56 yatak ve ilaç deposundan oluşan sahra hastanesinin dün gece İsrail'in düzenlediği saldırıda tamamen yandığı belirtildi.

        Hastanenin İsrail saldırıları sırasında yaralanan Lübnanlılara tıbbi yardım sağlamak amacıyla İran Kızılayı tarafından kısa süre önce kurulduğu bilgisi verildi.

        İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, saldırıda can kaybı olmadığını belirterek, "Tüm sağlık ekibimiz güvende ancak hastanenin ambulansları, sağlık ekipmanları ve malzemeleri imha edildi." ifadesini kullandı.

        İran Kızılayı, 6 Ekim'de Lübnan-Suriye sınırında sahra hastanesi kurduğunu duyurmuştu.

        SALDIRIYA KINAMA

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Lübnan-Suriye sınırında İran Kızılayı'na ait bir sahra hastanesine İsrail tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

        Saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Bekayi, İsrail'in sahra hastanesine saldırısı için "tam bir savaş suçu örneği" ifadesini kullandı.

        İranlı Sözcü, Tel Aviv'in daha önce de Gazze ve Lübnan'da hastaneleri defalarca kez hedef aldığına dikkati çekerek, uluslararası topluma İsrail'in savaş suçlarının durdurulması için harekete geçmeleri çağrısını yineledi.

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