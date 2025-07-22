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        Haberler Dünya "İran'la yeni çatışma ihtimali bulunuyor" | Dış Haberler

        "İran'la yeni çatışma ihtimali bulunuyor"

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran ile yeni bir çatışma ihtimali olduğunu ifade etti. İsrail saldırılarıyla başlayan 12 günlük çatışma ateşkes ile sona ermişti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.07.2025 - 22:57 Güncelleme: 22.07.2025 - 23:00
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        "İran'la yeni çatışma ihtimali var"
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        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran ve Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Katz, İran ile yeni bir çatışma ihtimalinin olduğunu ifade ederken, İran'ın nükleer ve füze programını yeniden inşa etmemesi için bir plan oluşturmaları gerektiğini belirtti.

        Katz, Yemen ve Gazze'de iki ayrı çatışmanın var olduğunu ve bu çatışmaları tamamen çözmeleri gerektiğini dile getirdi.

        TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin haziranda İran'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında hedef alınan nükleer tesislerin yok edildiğini savunarak, "eğer gerekirse yine yapacaklarını" ifade etti.

        Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Fox News'e verdiği röportajda ABD'nin İran'a saldırısına yönelik yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

        Erakçi'nin İran'daki nükleer tesisler hakkında "hasar çok ciddi, tesisler yok edildi" dediğini aktaran Trump, "Elbette öyle, tam da dediğim gibi ve eğer gerekirse yine yaparız." ifadesini kullandı.

        Trump, ayrıca, ön raporlara dayanarak ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının Tahran yönetiminin nükleer programını "tamamen yok etmediği" ve çalışmaları sadece "birkaç ay geriye götürmüş olabileceği" yönünde değerlendirmelerde bulunan CNN'in "sahte muhabirlerini derhal kovması" ve hem kendisinden hem de İran'ın nükleer tesislerini yok eden pilotlardan "özür dilemesi" gerektiğini savundu.

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