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İran Soçi'de alınan İdlib kararından memnun

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, aktif diplomasinin İdlib'deki savaşı durdurduğunu ve diplomasinin etkili olduğunu belirtti.

18.09.2018 - 10:46 | Güncelleme: AA

Bakan Zarif, Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına ilişkin alınan kararla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Zarif, Ankara ve Şam'a yaptığı ziyaretlerin, Tahran'daki Türkiye-Rusya-İran zirvesinin ve son olarak Soçi'deki görüşmenin ve aktif diplomasinin İdlib'deki savaşı durdurduğunu ve diplomasinin etkili olduğunu ifade etti.

Zarif Twitter'da yaptığı açıklamada, "Ankara ve Şam ziyaretlerim, ardından İran-Rusya-Türkiye Tahran Zirvesi ve Soçi toplantısıyla son haftalarda izlenen yoğun sorumlu diplomasi, aşırılıkçı terörle mücadele etme konusunda güçlü bir taahhütle, İdlib'de savaşı önleme konusunda başarılı oluyor. Diplomasi işe yarıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de yazılı açıklamasında, Türkiye ile Rusya arasında İdlib'le ilgili alınan kararı olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Kasımi, Soçi'de alınan kararın Suriye'deki terörist kalıntılarının tamamen ortadan kaldırılması için önemli bir adım olduğunu ve siyasi çözüme katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Kan ve şiddetin her türünün sona ermesinin ve İdlib'in teröristlerden temizlenmesinin  İran'ın dış siyasetinin temel prensiplerinden biri olduğunu savunan Kasımi, Soçi'deki toplantının insani unsurların da dikkate alınarak Suriye'deki barışın kalıcı hale gelmesine yardımcı olabileceğini kaydetti.

Kasımi, toplantının, başarılı geçen Astana süreci ile son Tahran zirvesindeki diplomatik çabalar çerçevesinde, Suriye halkının çilesinin süratle sona ermesinde olumlu bir rol oynamasını temenni ettiklerini ifade etti.

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