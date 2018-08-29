İran, Suriye'de kalıcı askeri üsler kurmaya hazırlanıyor!

Suriye'deki varlığı iç savaşın başladığı günden bu yana tartışma konusu haline gelen İran'ın, Suriye hükümeti ile gerçekleştirdiği askeri anlaşmalar çerçevesinde Suriye'de kalıcı üsler kurmak üzere çalışmalara başladığı öğrenildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Suriye'ye 24 kişiden oluşan özel bir heyet gönderen İran, ABD, İsrail ve koalisyon güçlerinin İran'ın varlığına yönelik tepkilerine rağmen 3 kalıcı üs kuracağı öğrenilirken bu üstlerden ikisini belirlediği kaydedildi.

Suriye rejimi ile gerçekleştirdiği anlaşmalar sonrası Suriye'deki siyasi ve askeri pozisyonunu meşru hale getirdiğini iddia eden İran, Suriye sahasında kullanacağı 3 askeri üsten ikisinin yerini belirledi.

24 kişiden oluşan İranlı bir askeri heyet dün Halep ve Hama bölgelerinde incelemelerde bulunduğu kaydedildi. Heyete başkanlık eden İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve beraberindeki danışman heyeti, Halep'in kuzey ve güneybatısında bazı askeri mevkileri ziyaret ederek buradaki komutanlarla ve İran destekli milislerle görüştü.

İran'ın Şam Askeri Ataşesi Tuğgeneral Abulkasım Ali Nejad da dün yaptığı açıklamada, "İranlı askeri danışmanlar, bu hafta iki ülke arasında imzalanan savunma anlaşması gereği Suriye'de kalacak." dedi.

Nejad, anlaşmanın imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girdiğini açıklarken, bölgedeki siyasi kaynaklardan alınan bilgilere göre İran'ın üç noktada konuşlanmak istediği Ancak Rusya'nın İran'ın İsrail sınır hattına yakın bölgelerde konuşlanmasına karşı çıktığı bildirdi. Diğer taraftan Halep'in kuzeyinde kalıcı üs merkezinin alt yapı ve üst yapı çalışmalarına yarın itibari ile İran'ın başlayacağı bildirildi.

İran'ın Suriye sahasından uzaklaştırılmasını isteyen ABD'nin İran'ın kalıcı üslerini hedef alıp almayacağı konusu şimdilerde oldukça merak ediliyor. Zira daha önce ABD İran'a bağlı paramiliter güçleri hedef almıştı. Ancak şimdi İran doğrudan kendi bayrağının dalgalanacağı üsler kuracak ve ABD ile İsrail'in bu konuda nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

Diğer taraftan, İran'ın Halep'in kuzey doğusunda konuşlanacağı ve inşaa çalışmalarına yarın itibari ile başlayacağı askeri üssün istihbari amaçlı olacağı kaydedilirken, Türkiye sınırına yakın bir bölgeye konuşlanacak olması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktalarına yakın bir mesafede olması dikkat çekiyor.

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