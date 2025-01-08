İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz

Eski İran Dışişleri Bakanı, hâlihazırdaki Stratejik İşler Başkan Yardımcısı Cevat Zarif, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile olası ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Zarif "Trump yeni döneminde her bakımdan çok güçlü olacak. Kongre'yi, üst düzey hâkimleri kontrol edebilecek. Ancak Donald Trump'ın İran'a savaş açacağına inanmıyorum. Kişisel anlamda Donald Trump önemli bir karakter ancak İran çok daha önemli bir aktör. Onun bize tavrını esasen biz belirleyeceğiz." dedi.