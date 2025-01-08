Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz | Dış Haberler

        İran Eski Dışişleri Bakanı: Trump'ın İran'a savaş açacağını düşünmüyoruz

        Eski İran Dışişleri Bakanı, hâlihazırdaki Stratejik İşler Başkan Yardımcısı Cevat Zarif İran-ABD ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Zarif "Donald Trump'ın İran'a savaş açacağını düşünmüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 22:30 Güncelleme: 08.01.2025 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz
        ABONE OL

        Eski İran Dışişleri Bakanı, hâlihazırdaki Stratejik İşler Başkan Yardımcısı Cevat Zarif, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile olası ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

        Zarif "Trump yeni döneminde her bakımdan çok güçlü olacak. Kongre'yi, üst düzey hâkimleri kontrol edebilecek. Ancak Donald Trump'ın İran'a savaş açacağına inanmıyorum. Kişisel anlamda Donald Trump önemli bir karakter ancak İran çok daha önemli bir aktör. Onun bize tavrını esasen biz belirleyeceğiz." dedi.

        Zarif ayrıca "İran bölgede güçlü bir ülke, ABD bunu göz ardı edemez." diyerek İran ile ABD arasındaki problemlerin savaşa varmadan çözülebileceğine dikkat çekti.

        Cevat Zarif son olarak İran'ın nükleer doktrinine de değinerek "İsrail ve ABD ile tansiyon yükseliyor diye nükleer doktrini değiştirmemeliyiz. Bazıları bu konuda fikir belirtiyor ancak bu türden kararlar birlikte alınmalıdır" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kupada kazanan çıkmadı!
        Kupada kazanan çıkmadı!
        İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz
        İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Şeyda polisin katili için karar!
        Şeyda polisin katili için karar!
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        Türk mutfağına merak saldı
        Türk mutfağına merak saldı
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!