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İranlı muhalif liderden Uzmanlar Meclisi'ne eleştiri!

İran'da ev hapsindeki muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi, Ali Hamaney'i denetlemekle görevli Uzmanlar Meclisini "görevini yerine getirmemek"le suçladı.

02.09.2018 - 13:44 | Güncelleme: AA

İran'da ev hapsindeki muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi, ülke lideri Ali Hamaney'i denetlemekle görevli Uzmanlar Meclisini "görevini yapmamakla" suçladı.

Ev hapsinde tutulan muhalif lider Kerrubi, Uzmanlar Meclisine hitaben mektup yazdı.

Aynı şekilde ev hapsinde tutulan muhalif isimlerden Mir Hüseyin Musevi'ye yakınlığıyla bilinen Kaleme haber sitesinde yayımlanan mektupta Kerrubi, "Eğer Uzmanlar Meclisi asli görevini yerine getirseydi, ülkeyi bu hale getiren liderin (Hamaney) 30 yıldır süren stratejisini sorgulardı." ifadelerini kullandı.

Halkın yaşadığı "kötü durumdan" sorumlu tuttuğu Hamaney'e bağlı askeri ve iktisadi kurumlar hakkında inceleme başlatılması gerektiğini belirten Kerrubi, Devrim Muhafızları, Milis Güçleri (Besiç), Yargı Erki, İran Radyo Televizyon Kurumu ve bazı iktisadi teşekküllerin Uzmanlar Meclisi tarafından etkin bir şekilde denetlenmemesinin halka zarar verdiğini öne sürdü.

"NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATMIYORSUNUZ?"

Kerrubi, iç ve dış politikaya müdahil olan komutanlar hakkında soruşturma açılmamasına tepki göstererek, mektubuna şöyle devam etti:

"Neden Devrim Muhafızları ve Besiç'in banka ve petrol satışına müdahil olmasıyla ilgili lider hakkında soruşturma başlatmıyorsunuz? Anayasaya aykırı bir şekilde ülke siyaseti ve ekonomisine müdahale eden, dış siyasete karışan devrim muhafızları komutanları hakkında niçin inceleme başlatmıyorsunuz?"

Hamaney'in liderlik makamına oturmasının ardından temsil ettiği Velayeti Fakih makamının "mutlak" ilan edilmesini ve 10 yılla sınırlandırılan sürenin kaldırılmasını hata olarak değerlendiren Kerrubi, İran'da bencil ülke yönetiminin "Şii din adamlarının itibarını" yerle bir ettiğini ve hatada ısrar edilmesinin halkı rejim karşıtı yaptığını vurguladı.

MEHDİ KERRUBİ KİMDİR?

İran meclisinde 4 dönem milletvekilliği yapan Kerrubi (80), 3'üncü ve 6'ncı dönemlerde İran Meclis Başkanlığı görevinde bulundu. İran devletinin çeşitli kademelerinde görev yapan Kerrubi, reformistlerin talebi üzerine 2005 ve 2009 yıllarında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu.

Mahmud Ahmedinejad'ın kazandığı ilan edilen 2009 yılı seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesiyle başlayan sokak gösterileri ve çıkan olaylardan sorumlu olduğu iddia edilen Kerrubi, diğer muhalif lider Mir Hüseyin Musevi ve Zehra Rahneverd'le eş zamanlı olarak, 18 Şubat 2011'den bu yana mahkemeye çıkarılmadan ev hapsinde tutuluyor.

 

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