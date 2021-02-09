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İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi üyesi oldu

Anayasa Mahkemesi Üyeliği'ne seçilen İrfan Fidan yemin ederek görevine başladı.

İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
İrfan Fidan yemin ederek resmen AYM üyesi oldu
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan’ın yemin törenine katıldı.

Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasayı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir" dedi.

Arslan'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen İrfan Fidan yemin ederek, resmen Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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