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İş bulması için şamana gitti, 15 yıl sonra kurtarıldı!

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 13 yaşındayken bir köy şamanına giden, ancak şaman tarafından 15 yıl boyunca mağarada zorla tutulan kadın, polis tarafından kurtarıldı. Jago adındaki şaman alternatif tıp uygulayan ve kara büyü yapan biri olarak tanınıyor.

08.08.2018 - 11:30 | Güncelleme: İHA

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda polis, köy şamanı tarafından 15 yıl boyunca bir mağarada zorla tutulan 28 yaşındaki bir kadının kurtarıldığını bildirdi. Yakalanan 83 yaşındaki şamanın kadını 13 yaşındayken kaçırdığı, şamanın kadını ruhların etkisi altında olduğuna inandırdığı düşünülüyor. İddialara göre şaman, kadına 10 yıldan uzun bir süredir cinsel tacizde bulunuyor. Yerel basında çıkan haberlere göre, Jago adındaki şaman alternatif tıp uygulayan ve kara büyü yapan biri olarak tanınıyor.

Polis, 2003 yılında 13 yaşında olan kızın kendi ailesi tarafından tedavi edilmek üzere kendisine getirildiğini ve onun yanında kaldığını söyledi. Basında yer alan haberlere göre, aynı yıl kız ortadan kaybolunca, şamanın kızın Cakarta'ya iş bulmak için gittiğini ailesine söylediği belirtildi. Haberlerde, ailesinin yıllar boyunca kızını aradığı, en sonunda kayıp olduğunun ilan edildiği ifade edildi.

Polis raporuna göre, polis Sulawesi'nin merkezindeki Galumpang köyünde Pazar günü yaptığı araştırmada kadını bir mağaradaki kayanın arkasında buldu. Polis tarafından yayınlanan görüntülerde, mağaranın şamanın evinin yakınlarında olduğu ve içinde temel bir kaç eşyanın bulunduğu görülüyor.

Tolitoli Polis Şefi M İkbal Alqudusy, şamanın 13 yaşından beri kıza cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Polisin iddiasına göre adam geceleri kızı evine götürüyor, gündüzleri ize mağarada yaşamaya zorluyordu.

Cinsel istismar ve çocuk koruma yasalarına göre suçlanan şamanın suçlu bulunması halinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılacağı düşünülüyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 38 dakika önce
    kızın tüm gençliğini çocukluğunu çalmış ve 15 yıl. demekki adaletsizlik evrenselmiş.
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