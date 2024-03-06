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        Haberler Gündem Pes dedirtti! İş insanı Abdurrahim Albayrak’ın cep telefonunu kopyalayarak dolandırdılar- Son dakika haberi

        İş insanı Abdurrahim Albayrak’ın cep telefonunu kopyalayarak dolandırdılar

        Dolandırıcıların son yöntemi pes dedirtti. İş insanı Abdurrahim Albayrak'ın özel cep telefon numarasını kopyalayan dolandırıcılar, aradıkları 63 yaşındaki R.Ö. adlı kadına kendilerini banka görevlisi gibi tanıtıp 100 bin lirasını alarak dolandırdı. Yapılan çalışmaların ardından 5 dolandırıcı yakalandı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 17:18 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:26
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        Pes dedirten dolandırıcılık
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        İstanbul Bayrampaşa’da yaşanan bir dolandırıcılık yöntemi akıllara durgunluk verdi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay 4 gün önce gerçekleşti. 63 yaşında R.Ö. adlı kadını arayan şüpheliler kendilerini banka görevlisi gibi tanıttı.

        100 BİN LİRASINI ALDILAR

        Hesaplarla ilgili aradıkların söyleyen dolandırıcılar aldıkları şifreyle, kadının hesabından 100 bin TL parayı alarak dolandırdı. Banka görevlileri ile ilgili işlem yaptığını sanan R.Ö. adlı kadın bir süre sonra dolandırıldığını fark etti. Hemen polise başvurarak şikayetebulundu.

        İŞ İNSANIN CEP TELEFONU ÇIKTI

        Bu şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, B.Ö. adlı kadını arayan cep telefon numarasını incelemeye aldı. Yapılan incelemede şoke eden bir detayla karşılaştı. B.Ö.’yü arayan cep telefon numarasının iş insanı ve Galatasaray camiasının sevilen ismi Abdurrahim Albayrak’a ait cep telefon numarası olduğu görüldü.

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        CEP TELEFONUNU KOPYALAMIŞLAR

        Deneyimli polis ekipleri olayı kısa sürede çözdü. Dolandırıcılar, iş insanı Albayrak’ın kişisel cep numarasını kopyalayarak müştekiyi banka görevlisi gibi aradıklarını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından 5 şüpheli tespit edildi.

        BİRİNİN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI

        Elde edilen delillerin ardından 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda Mehmet A., Ömür K. (24), Mert T.(23) Gökhan Ç.(24) ve hakkında 5 suç kaydı 7 aranma ile 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali İhsan M.(40) adlı dolandırıcı şebekesi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalar neticesinde 13 Bilgisayar, 22 Cep telefonu ve 43 bin 350 TL para ele geçirildi.

        BAŞKA OLAYLARI ARAŞTIRILIYOR

        Asayiş Şube Müdürlüğü’nde soruşturmaya alınan şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak dolandırıcıların başka olayları olup olmadığı yönde de çalışmalar başlatıldı.

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        #dolandırıcılar
        #Abdurrahim Albayrak
        #haberler
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