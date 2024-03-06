İstanbul Bayrampaşa’da yaşanan bir dolandırıcılık yöntemi akıllara durgunluk verdi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay 4 gün önce gerçekleşti. 63 yaşında R.Ö. adlı kadını arayan şüpheliler kendilerini banka görevlisi gibi tanıttı.

100 BİN LİRASINI ALDILAR

Hesaplarla ilgili aradıkların söyleyen dolandırıcılar aldıkları şifreyle, kadının hesabından 100 bin TL parayı alarak dolandırdı. Banka görevlileri ile ilgili işlem yaptığını sanan R.Ö. adlı kadın bir süre sonra dolandırıldığını fark etti. Hemen polise başvurarak şikayetebulundu.

İŞ İNSANIN CEP TELEFONU ÇIKTI

Bu şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, B.Ö. adlı kadını arayan cep telefon numarasını incelemeye aldı. Yapılan incelemede şoke eden bir detayla karşılaştı. B.Ö.’yü arayan cep telefon numarasının iş insanı ve Galatasaray camiasının sevilen ismi Abdurrahim Albayrak’a ait cep telefon numarası olduğu görüldü.

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CEP TELEFONUNU KOPYALAMIŞLAR

Deneyimli polis ekipleri olayı kısa sürede çözdü. Dolandırıcılar, iş insanı Albayrak’ın kişisel cep numarasını kopyalayarak müştekiyi banka görevlisi gibi aradıklarını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından 5 şüpheli tespit edildi.

BİRİNİN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI

Elde edilen delillerin ardından 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda Mehmet A., Ömür K. (24), Mert T.(23) Gökhan Ç.(24) ve hakkında 5 suç kaydı 7 aranma ile 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali İhsan M.(40) adlı dolandırıcı şebekesi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalar neticesinde 13 Bilgisayar, 22 Cep telefonu ve 43 bin 350 TL para ele geçirildi.