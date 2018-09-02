Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek kasabası Başpınar mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kepçe, kontrolden çıkarak mahallede bir evin bahçesine girdi. Kazada, oğlunun evine misafirliğe geldigi öğrenilen Adile Yiğit (68) kepçenin altında kaldı. Adile Yiğit olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Alper, gelini Necla ve 4 yaşındaki torunu Muhammed Yiğit yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine AFAD, UMKE, 112 sağlık görevlileriyle, jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Necla Yiğit'in durumunun ağır olduğunu öğrenildi.
Adile Yiğit'in cenazesi jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ