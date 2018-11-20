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İşadamı cinayetinde önemli detay!

İşadamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesinde 'köstebek' arayan polis ilginç ayrıntıya ulaştı. İşadamının davet edildiği dernekteki 'kumar günü' organizasyonunun perde arkasında şüpheli Mustafa B.'nin olduğu belirlendi. İşadamına kurulan tuzak da ortaya çıktı. İddiaya göre, saldırının rahat yapılması için işadamı, damadı ve iki arkadaşıyla özel bir odaya alınmıştı. Kumar piyasasında bu tür organizasyonları yaptığı belirlenen Mustafa B. ve adamlarının 3 yıl önce yine kumar ve tefecilik operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

20.11.2018 - 18:10 | Güncelleme:

İşadamı Ali Rıza Gültekin'in Beşiktaş'ta bir dernekte kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesiyle ilgili çalışma yapan Asayiş Şube ve Organize Şube ekipleri önemli bilgilere ulaştı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler Mustafa B., Rıdvan D. ve Sergen G.'nin ‘kumar günü'nün düzenlendiği derneğe rahatça girmeleri ve işadamının bulunduğu odayı dahi bilmeleri dikkat çekmişti.

Habertürk muhabirleri Mustafa Şekeroğlu ve Nihat Uludağ'ın haberine göre, polis bir yandan şüphelileri ararken, işadamının binada olduğu bilgisinin içeriden biri tarafından verildiği ihtimali üzerine bu yönde çalışma başlattı. Köstebekle ilgili çalışma yürütülürken önemli bilgilere ulaşıldı.

"KUMAR GÜNÜ'NÜ ORGANİZE EDİP İŞADAMINI ÖLDÜRDÜ"

Polisin ulaştığı bilgilere göre olay yeri bir dernek olarak görünüyordu. Ancak bu dernek o gece ‘kumar günü' için kiralanmıştı. İddiaya göre kiralayan kişinin perde arkasında ise şüpheli Mustafa B. ve adamları vardı.

İddialara göre Mustafa B., Gültekin'i öldürtmek için Balmumcu'taki bu derneği bir hemşerisi adına kiralattı. O gece Gültekin'le birlikte bir çok işadamı çağrıldı. Her işadamına da yer ayrıldı. Gültekin için özel oda ayrılmıştı. Kumarhaneye gelen işadamı, balkon kısmındaki özel odaya alındı.

Bu odada işadamı Gültekin'in yanı sıra damadı ve iki kişi daha vardı. Bu durumu bilen şüpheliler, derneğe gelen işadamından kısa bir süre sonra içeri girerek cinayeti gerçekleştirdi. Olaydan sonra kumar günü için derneği kiraya veren dernek sahibi de kayıplara karıştı.

ŞÜPHELİ İLE İŞADAMININ BAĞLANTISI

Polis öldürülen işadamı Gültekin ile Mustafa B. arasındaki bağlantıları da inceledi. İddiaya göre, kumar piyasasında bir işadamı, Gültekin'e yüklü miktarda borçluydu.

Gültekin, bu işadamına kendisine borcunu ödemesi için Mustafa B.'den faizle para aldırttı. İşadamı Gültekin'e borcunu ödedi ama parayı Mustafa B.'ye geri ödeyemedi. Mustafa B.'nin, kendisinden alınan paranın daha önceden de kadın meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu belirtilen işadamı Gültekin'e gittiğini öğrenince cinayet için karar aldığı öne sürüldü.

DERNEKLERİ KİRALAYIP KUMAR OYNATIYOR

Mustafa B. ve adamları, İstanbul'da kaçak kumar piyasasının en önemli organizatörlerinden ve tefecilerindendi. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde ‘kumar günü' organize edenlerin perde arkasındaki isim olan Mustafa B. ve adamları, dernekleri bir hafta ya da birkaç günlüğüne kumar için kiralıyordu.

AJANDADAKİ DETAY

Mustafa B. ve adamları, 3 yıl önce de İstanbul polisinin tefecilik operasyonu kapsamında Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alınmıştı. Mustafa B.'nin gözaltına alındığı yer de kaçak bir kumarhaneydi. O kaçak kumarhanede Mustafa B. ve adamlarına ait bir ajanda ele geçirilmişti. Bu ajandada, kumar piyasasında Mustafa B.'den faizle borç alan işadamlarının ve bazı sanatçılarının isimleri yer alıyordu.

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