İşaret dili ile kahve

Bir tekstil firmasının koleksiyonundan elde edilen gelirle işitme engelliler yararına sosyal sorumluluk projesi geliştirildi. Taypa Tekstil ile Dem Derneği tarafından gerçekleştirilen iş birliği doğrultusunda "Sesli Kahveler" projesi hayata geçirildi.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde firmanın merkez binasında 300 çalışanıyla gerçekleştirdiği etkinlikle işiten bireylerin, işitme engellilere yönelik farkındalığının artırılması ve Türk işaret dili duyarlılığının arttırılması hedeflendi. Proje kapsamında, çalışanlar kahve siparişlerini işitme engelli bireylerin mentorluğu ile sesli değil işaret diliyle verdi.

Sosyal sorumluluk projesinin ikinci ayağında ise Türk işaret dili eğitimi hedefleniyor.