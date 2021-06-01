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İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı

İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM akademik takviminde sınav sonuçların ne zaman açıklanacağını duyurdu. İşte 2021 İSG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı

İSG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 30 Mayıs 2021 Pazar günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı.

İSG/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

ÖSYM takviminde sınav sonuçlarının 24 Haziran 2021 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara soruları cevaplamaları için 75 dakika süre verildi.

Sınavda, 5 ayrı sertifika alanında, çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulandı ve her testte 50 soru yer aldı.

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