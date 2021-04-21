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Işıl Sergen 1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oğlak burcudur.

Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 1999 yılında Burak Sergen ile evlenmiş, bu evliliğinden 2009 doğumlu Cansın isminde bir oğlu vardır. Ünlü Çift 2018 yılında ise 19 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmiştir.

Bugüne kadar Dede Korkut Hikayeleri, Dicle, Bütün Çocuklarım, Zerda gibi projelerde rol almıştır. Özellikle Zerda dizisinde ciddi bir çıkış yakalayan Işıl Sergen Bütün Çocuklarım isimli dizide ise Ela Kıroğlu karakteri ile kamera karşısına geçmiştir.