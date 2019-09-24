Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 13°C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 8°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 22°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 14°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

TRABZON 15°C, 23°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM 2°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık