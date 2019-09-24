Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 13°C, 23°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANKARA 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 14°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
TRABZON 15°C, 23°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
ERZURUM 2°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 12°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
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