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        Haberler Gündem İskenderun Körfezi'nde şimşek fırtınası geceyi aydınlattı - Güncel haberler

        İskenderun Körfezi'nde şimşek fırtınası geceyi aydınlattı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler, körfezde kartpostallık manzaralar oluşturdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 01:55 Güncelleme: 26.05.2024 - 01:55
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        İskenderun Körfezi'nde görsel şölen
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz’in doğusu için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay’da Cuma günü öğle saatlerinde başlayan yağış, Cumartesi günü de etkisini hissettirdi.

        Yağış öncesinde İskenderun Körfezi'nde oluşan şimşek fırtınası, Tımelapse çekim tekniği ile görüntülendi. Amanoslarda dolunay yükselirken, Körfezde ardı ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.

        Şimşek fırtınasıyla birlikte İskenderun Körfezi'nde de ortaya seyirlik görüntüler çıktı.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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