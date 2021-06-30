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İSKİ'den son dakika su kesintisi açıklaması! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu!

Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesi İstanbul su kesintisi duyurularına ilgiyi arttırdı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 30 Haziran Çarşamba günü meydana gelecek planlı su kesintilerini merak ediyor. 30 Haziran İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte 30 Haziran İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İSKİ'den son dakika su kesintisi açıklaması! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu!

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 30 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 30 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

30 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kemankeş Mah,Hacı Mimi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.06.2021 09:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:İslambey Mah,Düğmeciler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.06.2021 09:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Kurtdoğmuş Mah,Ballıca Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi:30.06.2021 08:03
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 30 HAZİRAN

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