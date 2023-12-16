İskilip Kalesi'nde ulaşılan su sarnıcının altında dehliz bulundu

Kaledeki sarnıcın önemli bir yapı olduğuna işaret eden Gündoğdu, "Kalenin tam merkezinde geç dönemlerde muhtemelen zindan veya depo olarak kullanıldığını tahmin ettiğimiz sarnıcın üst tabanındayız. Yaklaşık 3 metre altında, alt kotlarda bir başka taban bulunuyor. O da muhtemelen Roma dönemine tarihlendirilen bir süreci ihtiva ediyor" dedi.

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Etrafı kaya ile çevrili, açık alan kısımlarında moloz taşla örülüp üzeri 5 santimetre kalınlığında Horasan harçla kapatılmış cephesi bulunan sarnıcın tabanının ise 1 metre kalınlığında olduğunu anlatan Gündoğdu, "Sarnıcın Roma dönemindeki en önemli bulguları, bu zeminin altında yer alıyor. Sarnıcın altında 8 basamak tespit ettik. Kalelerde sarnıçlar, genellikle suyun depolandığı alanlardır ve suyu depolamak için kar iteklenerek sarnıcın içine biriktirilir. Bunlar da yaz aylarında kullanılır. Bu sarnıç, kalede yaşayan tüm insanların su ihtiyacını karşılıyordu" diye konuştu.