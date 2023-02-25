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İskoç Ulusal Partisi liderliği için 3 aday yarışacak

İskoçya'nın ilk kadın başbakanı ve en uzun süre başbakanlık yapan siyasetçisi olan Sturgeon'ın görevlerinde istifasının ardından parti liderliği için üç aday yarışacak.

İskoç Ulusal Partisi liderliği için 3 aday yarışacak
AA

İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifasının ardından parti başkanlığı için 3 aday mücadele verecek.

Ülke basınında yer alan haberlerde, adaylık barajını aşan İskoçya Maliye ve Ekonomi Bakanı Kate Forbes, Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Humza Yousaf ve eski Sosyal Güvenlik Bakanı Ash Regan'ın, SNP'nin bir sonraki lideri ve İskoçya'nın Başbakanı olmak için yarışacağı belirtildi.

Yarışı kazanan isim, SNP üyeleri tarafından 13 Mart'ta başlayacak ve 14 gün sürecek oylamanın ardından 27 Mart'ta açıklanacak.

İSKOÇYA'NIN EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN BAŞBAKANI

"İskoçya'nın ilk kadın başbakanı" ve "SNP'nin ilk kadın başkanı" olan Sturgeon, başbakanlık görevini 9 yıl yürüttü.

Yaklaşık 25 yıldır milletvekilliği de yapan Sturgeon, eski Başbakan Alex Salmond'un "evet" oylarını desteklediği 2014'teki İskoçya bağımsızlık referandumunda "hayır" sonucu çıkmasının ardından istifasıyla yapılan seçimde parti başkanlığına ve başbakanlığa seçilmişti.

"İskoçya'da başbakanlık görevini en uzun yürüten siyasetçi" de olan Sturgeon’un ikinci bağımsızlık referandumu girişimi, İngiltere'de Yüksek Mahkemece engellenmişti.

Nicola Sturgeon, 15 Şubat'ta istifa ettiğini açıklamış ve görevi yürütecek enerjiyi kendisinde göremediğini belirtmişti.

Fotoğraf: Reuters

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