İŞKUR giriş ekranı

İşkur yeni istihdamlar oluşturmak için çeşitli meslek edindirme kursları yürütmektedir. Bazı kurum ve kuruluşlarla yapmış olduğu anlaşmalar doğrultusunda personel yetiştirmek için kursiyerlere ve kurumlara çeşitli ayrıcalıklar tanır. Peki, İŞKUR'a nasıl girilir? İŞKUR'dan şifre nasıl alınır, üye nasıl olunur? İşte ayrıntılar...

İŞKUR GİRİŞ EKRANI

İşkur'a giriş yapabilmek için aşağıdaki adresten üye olmanız gerekmektedir.

İŞKUR'a üye olmak için tıklanıyız

Üyelik işlemleri bittikten sonra aşağıdaki adresten girişinizi sağlayabilir ve İşkur'un iş faaliyetlerinden haberdar olabilirsiniz.

İŞKUR'a giriş yapmak için tıklayınız

İŞKUR PERSONEL ALIMI

İŞKUR aracılığıyla 5 Bin 298 işçi alımı gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanlığı, 1276 Eski Hükümlü ve 431 Engelli olmak üzere toplam 5 Bin 298 İşçi alımı gerçekleştirilecek. Bu durum iş arayışı bulunan vatandaşları heyecanlandırdı. Peki, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar....

BAŞVURULAR BAŞLADI:

Söz konusu ilan İŞKUR üzerinde yayımlandı. Adaylar başvurularına 04 Eylül 2018 (dün ) itibari ile başlayabilirler. Adaylara başvuru süresi olaran 10 günlük bir süre verilmiş olup adaylar başvurularını en geç 13 Eylül 2018 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR üzerinden daha önce başvuru yapmamış olan adaylar için görselli olarak sizlere nasıl başvuru yapacağınızı belirtiyoruz. Öncelikle adaylar www.iskur.gov.tr adresine girip T.C kimlik numarası ile kayıt olup veya E-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmaları gereklidir. Sonrasında ise, esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine girerek İşyeri Ünvanına SAĞLIK BAKANLIĞI yazarak çıkacak ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca haberin sonundaki başvuru sayfası adlı bağlantıya tıklayarak direk İŞKUR başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

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