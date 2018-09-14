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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 5.298 personel alımı kura çekimi ne zaman?
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 5298 personel alımı! 2018 İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak?

İşkur üzerinden yayımlanan 5 Bin 298 işçi alım ilanı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1276 Eski Hükümlü ve 431 Engelli olmak üzere toplam 5 Bin 298 İşçi alımı gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR kura çekimi ne zaman? İşte detaylar....

14.09.2018 - 10:17 | Güncelleme:

İşkur 5 Bin 298 işçi istihdam edileceği bilgisi yer alan bir ilan yayımladı. İş arayışı içerisinde olan vatandaşların ilgilendiği bu ilan için son günler. Başvuru tarihi sona ermeden başvuruları gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar nereden nasıl başvuracaklarını araştırıyor. Peki,kura çekimi ne zaman? İşte detaylar....

HANGİ KADROLARDAN ALIM OLACAK?

Sağlık Bakanlığı bünyesine, Temizlik Görevlisi, İnşaat Boyacısı/ Boyacı, Marangoz, Kaynakçı ( Elektrik ve Oksijen ) ve Istıma ve Sıhhi Tesisatçı pozisyonlarında personel alımı yapacak.

Buna göre Temizlik Görevlisi Pozisyonunda, 3 bin 124 Sürekli İşçi, 1154 Eski Hükümlü işçi ve 409 Engelli işçi alacak. Kaynakçı Pozisyonunda ise, 11 Eskü Hükümlü, 46 Sürekli işçi ve 3 Engelli işçi alacak.

Marangoz Pozisyonunda ise, 3 Engelli işçi, 45 Sürekli işçi ve 11 Eski Hükümlü işçi alacak. Boyacı pozisyonunda 134 Sürekli işçi, 7 Engelli işçi ve 49 Eski Hükümlü işçi alımı yapacak. Son olarak ise, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı pozisyonunda 51 Eski Hükümlü, 242 Sürekli işçi ve 10 Engelli işçi alımı olmak üzere toplamda tüm pozisyonlarda Türkiye Geneli 5 bin 298 personel alımı gerçekleştirecek.

İŞKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı adaylara kura çekimi yapacak. İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.yhgm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Kura sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığı halde göreve başlatılmayan adayların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar noter kurası ile belirlenecektir. Kura çekimi ne zaman yapılacağı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Kura çekimi İŞKUR tarafından belirtilen Nihai listeye göre belirlenecektir. 

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