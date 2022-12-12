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İslamabad'da Türk yemekleri, Pakistanlı öğrencilere tanıtıldı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Ulusal Modern Diller Üniversitesi (NUML) Türkçe Bölümü akademisyenlerin hazırladığı yemek, tatlı ve içecekler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

İslamabad'da Türk yemekleri, Pakistanlı öğrencilere tanıtıldı
AA

Ulusal Modern Diller Üniversitesinin İslamabad'daki ana kampüsünde düzenlenen etkinliğe, Eğitim Müşaviri Mehmet Kiraz, farklı fakültelerden dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkçe Bölümündeki akademisyenlerin hazırladığı yemek, tatlı ve içecekler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

NUML Türkçe Bölümü Başkanı Doç Dr. Sibel Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk yemek kültürünün tanıtılması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ve katılımın yoğun olduğunu ifade etti.

Bayram, Pakistanlı öğrenci ve akademisyenlere Türk yemeklerini tanıtmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

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