Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaOrtadoğu
ABONE OL

İslami Cihad Hareketi'nden Filistin seçimlerine katılmama kararı

Filistin'de İslami Cihad Hareketi, "Filistin Kurtuluş Örgütü" ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan "Oslo Anlaşması kapsamında" olduğu gerekçesiyle gelecek seçimlere katılmayacaklarını duyurdu

İslami Cihad Hareketi'nden Filistin seçimlerine katılmama kararı
AA

İslami Cihad, Filistinli grupların Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmalarının ardından yaptığı yazılı bir açıklama ile Filistin halkının haklarını heder eden Oslo Anlaşması kapsamında olması sebebiyle gelecek seçimlere katılmayacaklarını ilan etti.

Açıklamada, "Ulusal birliğe dair doğru yaklaşımın, halkın kararlılığını güçlendiren ve direnişini koruyan bir siyasi program üzerinde anlaşmak olduğuna inanıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yasama meclisinden ayrı olarak örgütün parlamentosu sayılan ulusal konsey seçimlerinin icrasıyla yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, örgütün her nerede olursa olsun tüm Filistinlilerin temsilini sağlayan, sözleşmesi olarak kabul edilen ve her yerdeki tüm Filistin kurumlarının bir referansı olarak görülmesi için yeniden bir itibara kavuşturulmasının önemine vurgu yapıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Kahire'deki toplantılara katılan Hareket heyetinin, Oslo Anlaşması'ndan uzakta açık ve sağlam temeller üzerinde birliğin sağlanmasını garanti eden bir siyasi vizyon sunduğu belirtilerek, "Bunun, Kahire bildirisinde de teyit edildiği üzere, gelecek mart ayında yapılacak diyalog oturumlarında tartışılacağını ve başarıya ulaşılacağını umuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bir süredir, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Filistinli gruplar, yoğun uzlaşı toplantılarının ardından seçimlerle ilgili, salı akşamı anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Gruplardan toplantı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, seçimlerle ilgili üzerinde anlaşmaya varılan maddeler şöyle sıralandı:

"Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 15 Ocak 2021 tarihinde yayınladığı başkanlık kararnamesine göre önce Yasama Konseyi seçimleri ve ardından devlet başkanlığı seçimleri yapılacak ve daha sonra da mümkün olan yerlerde seçimlerle, mümkün olmayan yerlerde ise mutabakatla Ulusal Konsey oluşumu tamamlanacak. Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü harekete geçirmek, geliştirmek ve ulusal direniş programını güçlendirmek amacıyla mart ayında Kahire'de Ulusal Konsey Başkanlığı ve Merkez Seçim Komitesinin huzurunda yeni Ulusal Konsey'in oluşumunun tamamlanacağı temeller ve mekanizmalar üzerinde mutabakata varacak bir toplantı yapacak."

FİLİSTİN'DE 15 YIL SONRA SEÇİM YAPILACAK

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, 20 Ocak'ta, Fetih Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Mahmud Abbas olacağını duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Senato: Trump'ın azil girişimi anayasaya uygun
DÜNYASenato'dan Trump kararı!
ABD, 'Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan sızmış olamayacağını' belirten DSÖ raporunu detaylı inceleyece
DÜNYAABD, DSÖ'nün Vuhan verilerini 'detaylı' inceleyecek
Fransa'da helikopter düştü içindeki 5 kişiden 2'si öldü
DÜNYAFransa'da helikopter düştü! Ölüler var
Filistinli gruplar, seçimlerle ilgili anlaşmaya vardı
DÜNYAFilistin'de 15 yıl sonra seçim yapılacak!
Çin, ABD uçak gemilerinin Güney Çin Denizi'nde tatbikat yapmasına tepki gösterdi
DÜNYAÇin ile ABD arasındaki 'Güney Çin Denizi' sorunu ...
Trump'ın Senato'daki azil yargılama oturumları başladı
DÜNYATrump'ın Senato'daki azil yargılama oturumları ...
NATO, Navalny'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu
DÜNYANATO'dan Rusya'ya Navalny çağrısı!
İsrail'den Blinken'a 'Golan Tepeleri' yanıtı: Sonsuza kadar İsrail'in parçası olarak kalacak
DÜNYAABD ve İsrail'den kritik 'Golan Tepeleri' ...
Ruhani: Anlaşmadan ayrılan nükleer anlaşmaya da ilk dönen taraf olmalıdır
DÜNYAABD ve İran arasındaki 'ilk adım' tartışması devam ...
İngiltere’ye seyahat yasaklı ülkelerden girdiğini gizleyenlere 10 yıla kadar hapis cezası verilecek
DÜNYAİngiltere’de zorunlu karantina kurallarını ihlal ...