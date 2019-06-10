İsmail Küçükkaya'nın hayatı sevenleri tarafından araştırılıyor. İsmail Küçükkaya birçok yayın yapmıştır. Bunlardan birkaçı; Cumhuriyetimize Dair, Korkma ve Cumhuriyetin İlk Yüzyılı'dır. Peki, İsmail Küçükkaya kimdir? İşte detaylar...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya, 20 Ocak 1972'de Yunus ve Halise Küçükkaya'nın oğlu olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Simav'da tamamladı, ardından 1993'te Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. 2002'de ilk eşinden ayrılan Küçükkaya, 10 Temmuz 2016'da Öğretmen Eda Demirci ile evlendi. Hafta içi her sabah İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programını sunmaktadır.

YAYINLARI

Cumhuriyetimize Dair (2008)

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (2012 İlber Ortaylı ile birlikte)

Korkma (2016)

ÖDÜLLERİ

Altın Kelebek Ödülü - En İyi Erkek Haber Sunucusu (2017 aday gösterildi)

Türkiye Altın Marka Ödülü - Yılın Televizyon Sunucusu (2017 kazandı)

MGD Ödülü - En İyi Sabah Haber Kuşağı (2018 kazandı)