İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayan YAŞ toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalar yaptı. Kalın, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in orgeneralliğe terfi ettirildiğini açıkladı. Peki, İsmail Metin Temel kimdir? İsmail Metin Temel kaç yaşında ve nereli? İşte İsmail Metin Temel hakkında merak edilenler...

İSMAİL METİN TEMEL KİMDİR?

İsmail Metin Teme, 1958 yılında Bayburt'ta Taht köyünde dünyaya geldi. Genç yaşlarda ailesi ile birlikte Adana'ya yerleşen Temel, eğitimini burada tamamladıktankısa süre sonra askerliğe adım attı. Van Asayiş Kolordu Komutanı iken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak göreve atandı. Daha sonra 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu Komutanlığı'na getirildi. 20 Ocak 2018 tarihinde Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı yönetmiştir.

2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, YAŞ toplantısı sonrası orgeneralliğe terfi etmiştir.

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