İsmet Yıldırım kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Ümraniye Belediye Başkan Adaylığı için İsmet Yıldırım ismini açıkladı. Peki, İsmet Yıldırım kimdir? İşte, Ahmet Cin'in hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

İSMET YILDIRIM KİMDİR?

1960 yılında Ümraniye’de doğan İsmet Yıldırım, Bayburt kütüğüne kayıtlı olup aslen Rizelidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olduktan sonra aile şirketinde müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermiştir.

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Müteahhitleri Komitesi Başkanlığı’nın yanı sıra bir çok vakıf ve dernekte yöneticilik yapmıştır. 1999 yılından bu yana Kiptaş Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Yabancı dili İngilizce olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

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