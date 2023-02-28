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Ispanak Nasıl Saklanır?

Demir açısından son derece zengin olan ıspanak birçok farklı şekilde saklanabilir. Ispanak birçok yeşil bitki gibi hassas ve narin bir sebzedir. Bunun için doğru saklama yöntemleri çok önemlidir. Bu yöntemlerle ıspanağın vitamin ve mineral kaybını önleyip daha uzun süre saklanmasını sağlayabilirsiniz. Ispanak sıcak ve kuru bir ortamda hemen tazeliğini kaybeder, yaprakları solar ve büzüşür. Bunun önüne geçmek için ıspanakları ya kısa süreli olarak buzdolabında ya da uzun süreli olarak buzluk veya derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Şimdi adım adım ıspanak saklama yöntemlerine geçelim.

Ispanak Buzdolabında Saklanır Mı?

Ispanak diğer birçok yeşillik gibi tazeliğini korumak için soğuk bir ortama ihtiyaç duyar. Bunun için ıspanaklarınızı buzdolabında saklayabilirsiniz.

Ispanakları buzdolabında saklamak için bilinenin aksine yıkamamak gerekiyor.

Doğru yöntem ıspanakları yıkamadan bir saklama poşetinin içerisine koymaktır.

Burada önemli olan ıspanağın hava ile olan temasının kesilmesidir.

Ağzı sıkıca kapatılan ıspanak buzdolabında 4-5 gün kadar durabilir.

Ispanak Buzlukta Saklanır Mı?

Ispanağı uzun süre saklamanın bir diğer yöntemi ise ıspanakları buzlukta saklamaktır. Doğru yöntemle buzluğa konulan ıspanaklar 6 ay kadar bozulmadan saklanabilir. Bunun için yapılması gerekenler sırasıyla şöyledir

Öncelikle ıspanaklarını iyice temizlemelisiniz. Ispanak temizlemenin püf noktası ise su dolu bir kabın içerisine sirke veya karbonat ilave etmektir. Bu yöntemle ıspanağın üzerindeki toprak ya da kum hemen dibe çökecektir. 10 dk. kadar bu suyun içinde kalması yeterlidir.

Temizlenen ıspanaklar süzülmesi için bekletilir.

Kuruyan ıspanakların kök kısımları kesilir.

Ardından bir buzdolabı poşetine konularak ağzı sıkıca bağlanır.

Dilerseniz yaprak değil de ıspanakları doğrayarak da buzdolabı poşetine koyabilirsiniz.

Poşet hiç hava almayacak şekilde bağlanmalıdır.

Ispanakları kullanacağınız zaman buzluktan çıkarıp çözündürmeniz yeterlidir.

Buzlukta şoklama yöntemiyle ıspanak saklama:

Bu yöntemde geniş bir tencereye sıcak konulup kaynatılır.

Bir taraftan da geniş bir kapta buzlu su hazırlanmalıdır.

Yine yıkayıp temizlediğiniz ıspanakları kaynar suyun içerisine bırakın ve 2 dakika kadar bekletin.

Ardından kaynar sudan çıkarılan ıspanaklar hemen buzlu suya atılır ve yine 2 dakika kadar bekletilir.

Bu sürenin sonunda ıspanakları kevgir yardımıyla çıkarın ve kağıt havlu ya da temiz bir bez kullanarak kurulayın.

Bu işlemin ardından ıspanaklarınız şoklanmış olacaktır.

Devamında ıspanakları buzdolabı poşetlerine “bir pişirimlik” olacak şekilde koyun ve ağzını sıkı bir şekilde kapatın.

Şoklama yöntemiyle ıspanaklarınız buzdolabında yaklaşık 9 ila 14 ay boyunca saklayabilirsiniz.

Ispanak Dışarıda Saklanır Mı?

Ispanak topraktan çıkarıldıktan sonra aslında oldukça hassas bir bitkidir. Bu sebeple saklama koşullarına göre muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple dışarıda saklamaya uygun bir sebze değildir.

Ispanak Nasıl Ortamda Saklanır?

Ispanak tarladan söküldükten sonra soğuk ortamları seven bir bitkidir. Bu sebeple ıspanak kısa süreli olarak buzdolabında ya da buzlukta saklanabilir. Diğer bir yöntem ise ıspanağı yemek olarak pişirerek kavanoza koyup buzdolabında saklamaktır. Bu yöntem oldukça pratik bir yöntemdir. Sıcak bir şekilde kavanoza kapatılan ıspanak yemeği birkaç ay boyunca buzdolabında saklanabilir.

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