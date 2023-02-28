Ispanak Nasıl Saklanır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Ispanak Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Ispanak Saklama Yöntemleri
ABONE OL

Ispanak nasıl saklanır? Dışarıda, buzlukta ve dolapta ıspanak saklama yöntemleri

Ispanak bolca magnezyum, demir ve kalsiyum içerir. Bu vitamin ve minerallerin korunması tamamen ıspanağın saklama koşullarıyla doğru orantılıdır. Bu yüzden bizde sizler için ıspanak saklama yöntemlerini tüm püf noktalarıyla anlatıyoruz. İşte tüm detaylarıyla ıspanak saklama yöntemleri…

Ispanak Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Ispanak Saklama Yöntemleri
HABERTURK.COM

Ispanak Nasıl Saklanır?

Demir açısından son derece zengin olan ıspanak birçok farklı şekilde saklanabilir. Ispanak birçok yeşil bitki gibi hassas ve narin bir sebzedir. Bunun için doğru saklama yöntemleri çok önemlidir. Bu yöntemlerle ıspanağın vitamin ve mineral kaybını önleyip daha uzun süre saklanmasını sağlayabilirsiniz. Ispanak sıcak ve kuru bir ortamda hemen tazeliğini kaybeder, yaprakları solar ve büzüşür. Bunun önüne geçmek için ıspanakları ya kısa süreli olarak buzdolabında ya da uzun süreli olarak buzluk veya derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Şimdi adım adım ıspanak saklama yöntemlerine geçelim.

Ispanak Buzdolabında Saklanır Mı?

Ispanak diğer birçok yeşillik gibi tazeliğini korumak için soğuk bir ortama ihtiyaç duyar. Bunun için ıspanaklarınızı buzdolabında saklayabilirsiniz.

  • Ispanakları buzdolabında saklamak için bilinenin aksine yıkamamak gerekiyor.
  • Doğru yöntem ıspanakları yıkamadan bir saklama poşetinin içerisine koymaktır.
  • Burada önemli olan ıspanağın hava ile olan temasının kesilmesidir.
  • Ağzı sıkıca kapatılan ıspanak buzdolabında 4-5 gün kadar durabilir.

Ispanak Buzlukta Saklanır Mı?

Ispanağı uzun süre saklamanın bir diğer yöntemi ise ıspanakları buzlukta saklamaktır. Doğru yöntemle buzluğa konulan ıspanaklar 6 ay kadar bozulmadan saklanabilir. Bunun için yapılması gerekenler sırasıyla şöyledir

  • Öncelikle ıspanaklarını iyice temizlemelisiniz. Ispanak temizlemenin püf noktası ise su dolu bir kabın içerisine sirke veya karbonat ilave etmektir. Bu yöntemle ıspanağın üzerindeki toprak ya da kum hemen dibe çökecektir. 10 dk. kadar bu suyun içinde kalması yeterlidir.
  • Temizlenen ıspanaklar süzülmesi için bekletilir.
  • Kuruyan ıspanakların kök kısımları kesilir.
  • Ardından bir buzdolabı poşetine konularak ağzı sıkıca bağlanır.
  • Dilerseniz yaprak değil de ıspanakları doğrayarak da buzdolabı poşetine koyabilirsiniz.
  • Poşet hiç hava almayacak şekilde bağlanmalıdır.
  • Ispanakları kullanacağınız zaman buzluktan çıkarıp çözündürmeniz yeterlidir.

Buzlukta şoklama yöntemiyle ıspanak saklama:

  • Bu yöntemde geniş bir tencereye sıcak konulup kaynatılır.
  • Bir taraftan da geniş bir kapta buzlu su hazırlanmalıdır.
  • Yine yıkayıp temizlediğiniz ıspanakları kaynar suyun içerisine bırakın ve 2 dakika kadar bekletin.
  • Ardından kaynar sudan çıkarılan ıspanaklar hemen buzlu suya atılır ve yine 2 dakika kadar bekletilir.
  • Bu sürenin sonunda ıspanakları kevgir yardımıyla çıkarın ve kağıt havlu ya da temiz bir bez kullanarak kurulayın.
  • Bu işlemin ardından ıspanaklarınız şoklanmış olacaktır.
  • Devamında ıspanakları buzdolabı poşetlerine “bir pişirimlik” olacak şekilde koyun ve ağzını sıkı bir şekilde kapatın.
  • Şoklama yöntemiyle ıspanaklarınız buzdolabında yaklaşık 9 ila 14 ay boyunca saklayabilirsiniz.

Ispanak Dışarıda Saklanır Mı?

Ispanak topraktan çıkarıldıktan sonra aslında oldukça hassas bir bitkidir. Bu sebeple saklama koşullarına göre muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple dışarıda saklamaya uygun bir sebze değildir.

Ispanak Nasıl Ortamda Saklanır?

Ispanak tarladan söküldükten sonra soğuk ortamları seven bir bitkidir. Bu sebeple ıspanak kısa süreli olarak buzdolabında ya da buzlukta saklanabilir. Diğer bir yöntem ise ıspanağı yemek olarak pişirerek kavanoza koyup buzdolabında saklamaktır. Bu yöntem oldukça pratik bir yöntemdir. Sıcak bir şekilde kavanoza kapatılan ıspanak yemeği birkaç ay boyunca buzdolabında saklanabilir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lavanta Nasıl Yetiştirilir? Lavanta Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
KISAYOL Lavanta nasıl yetiştirilir?
Kültür Mantarı Nasıl Yetiştirilir ve Ne Kadar Sürede Yetişir? Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?
KISAYOL Kültür mantarı nasıl yetiştirilir?
Maydanoz Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Maydanoz Saklama Yöntemleri
KISAYOL Maydanoz nasıl saklanır?
Muz Nasıl Yetişir? Muz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
KISAYOL Muz nasıl yetişir?
Muz Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Muz Saklama Yöntemleri
KISAYOL Muz nasıl saklanır?
Mısır Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta Mısır Saklama Yöntemleri
KISAYOL Mısır buzluğa nasıl konur?
Mercimek Nasıl Yetişir? Mercimek Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
KISAYOL Mercimek nasıl yetişir?
Patates Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Patates Saklama Yöntemleri
KISAYOL Patates nasıl saklanır?
Pestil Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Pestil Saklama Yöntemleri
KISAYOL Pestil nasıl saklanır?
Patlıcan Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta Patlıcan Saklama Yöntemleri
KISAYOL Patlıcan buzluğa nasıl konur?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.