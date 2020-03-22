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İspanya Başbakanı: En kötüsü henüz gelmedi!

İspanya Başbakanı Sanchez düzenlendiği basın toplantısında, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durum, çok kritik bir durumdayız" ifadelerini kullandı. Ülkede 25 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi.

koronavirüs
DHA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde 25 binden fazla kişinin koronavirüsten (Covid-19) etkilendiğini belirterek, "En kötüsü henüz gelmedi" ifadelerini kullandı.

Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durum" diye konuştu. Sanchez ayrıca hükümetin koronavirüsle mücadelede ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi.

Geçen hafta OHAL ilan eden ülkede virüs nedeniyle 1,381 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısının 25 bin 496´ya ulaştığı bildirildi.

 

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