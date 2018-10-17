İspanya Kralı Felipe'nin sel felaketinden etkilenen Mallorca Adası'nı ziyareti sırasında beklenmedik bir olay yaşandı.

Kral 6. Felipe, Mallorca adasında çalışan gönüllüleri selamladığı sırada Oscar Tarela ismindeki bir genç elindeki süpürgeyi uzatarak Kral'ı temizleme çalışmalarına katılmaya davet etti. Kral, gencin davetini geri çevirerek gençle tokalaştıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Kral'a süpürge uzatan Tarela, o anı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kral bizlere destek için geldiğini söyledi. Bu nedenle ben ona süpürgeyi uzattım, ama kabul etmedi" ifadelerini kullandı.



"KRAL BİZİMLE TOKALAŞARAK YARDIM ETMİŞ OLUYOR"

"Kral bizimle tokalaşarak yardım etmiş olmuyor" diyen Tarela, "Ülkemi çok seviyorum ama krallığa sempati duymuyorum" ifadesini kullandı. İspanya'nın Mallorca Adası'nda şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.

Sel felaketinin ardından Mallorca doğumlu dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal da ülkesinde yaşanan felakete kayıtsız kalamayarak temizlik çalışmalarına katılmış, büyük takdir toplamıştı. Başarılı tenisçi, tenis akademisinin kapısını felaket sonrası evini su basanlar ve evlerinden tahliye edilenlere açmıştı.

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