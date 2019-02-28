- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Siyasi içerikli eserleriyle öne çıkan İspanyol sanatçılar Santiago Sierra ve Eugenio Merino'nun yaptığı 4,44 metre uzunluğundaki Kral 6. Felipe'nin kukla heykeli polemik yarattı.
Resmi açılışı, Kral 6. Felipe ile Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra tarafından yarın yapılacak 38. ARCO çağdaş sanat fuarında, ilgileri üzerine çeken İspanya Kralı'nın kukla heykelinin kaldırılmayacağı açıklandı.
Santiago Sierra'nın asistanlarından Luis Navarro, bu eserin provokasyon amaçlı olmadığını ve Kral 6. Felipe'nin imajına saygı gösterildiğini savundu.
Yaklaşık 20 bin avroya mal olan eserin 200 bin euroya satılığa çıkarıldığını söyleyen Navarro, eseri alacak kişinin, Kral 6. Felipe kukla heykelini 1 yıl içinde yakması ve bu sırada sanatçıların görüntü alarak video performans hazırlamasına izin vermesi gerektiğini vurguladı.
Navarro, eserle çok sayıda kişinin ilgilendiğini ancak henüz şartları kabul eden birinin olmadığını belirtti.
İtalya'nın Milano kentindeki Ida Pisani sanat galerisinin ARCO'daki standında sergilenen Kral 6. Felipe kukla heykeli, fuar ziyaretçilerinin de ilgi odağı oldu. ARCO'ya gelen bazı Katalanlar ve monarşi karşıtları Kral 6. Felipe'nin kukla heykelini memnuniyetle karşıladıklarını söylerken, İspanyol milliyetçileri ise eleştirdi.
ARCO'da İspanya Kralı 6. Felipe'yi hedef alan başka sanat eserlerinin de olduğu dikkati çekti.
Bu arada Kral 6. Felipe kukla heykelini yapan Santiago Sierra ve Eugenio Merino, geçen yıllarda da eserleriyle tartışmalara imza atmıştı.
Sanatçı Santiago Sierra, geçen yılki ARCO'da "siyasi tutuklular" adı altında Katalonya'da bağımsızlık yanlısı yasa dışı girişimlerinden dolayı tutuklu olan Katalan siyasetçilerin fotoğraflarını sergileyerek tartışma yaratmıştı. Eugenio Merino da 2012 yılındaki ARCO'da "Dondurucuda Franco" adlı eseriyle diktatör General Francisco Franco'nun kukla heykelini bir derin dondurucunun içine koymuştu.
Diğer yandan ARCO'nun bu yılki en pahalı eseri, ünlü Katalan ressam Joan Miro'ya ait 1963 yapımı "Personnage et oiseau" adlı tablo oldu. Eser 4 milyon avroya satılığa çıkarıldı.
Madrid'deki çağdaş sanat fuarına bu yıl konuk ülke olarak Peru katılırken, Latin Amerika ülkesinden 15 sanat galerisinden 24 sanatçının eserleri sergileniyor.
Türkiye, 2013 yılında ARCO'ya konuk ülke olarak katılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.