Son Dakika: İsrail'den bir saldırı daha! Filistinlilerin aracına kurşun yağdı...

İsrail askerleri ateş açtı: Bir Filistinli hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

AA

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında bulunan Zaatara askeri kontrol noktasında silahlı saldırı girişimi olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, araçla gerçekleştirilmeye çalışılan saldırıya karşılık İsrail askerlerinin ateş açtığı ve araçta bulunan iki Filistinlinin etkisiz hale getirildiğine dikkat çekilirken, İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre ise, iki Filistinli gencin Zaatara’da kullandıkları araçla silahlı saldırı girişiminde bulunduğu ve İsrail askerlerinin birini öldürdüğü, diğerini de ağır yaraladığı belirtildi.

Öte yandan Filistin basınında ise, Zaatara askeri kontrol noktasında İsrail askerlerinin ateş açtığı iki Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Filistin makamlarından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.