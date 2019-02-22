İsrail'in, bir SpaceX Falcon 9 roketine yüklenerek Ay'a gönderilen uzay aracı, roketten ayrılıp dünya etrafında döndükten sonra 11 Nisan'da Ay'a iniş yapacak. Kontrol odası Yehud ile uzay aracı arasında haberleşme sürdürülüyor. Yüz milyon dolara mal olan uzay aracının 1,5 metre genişliğinde, 2 metre boyunda ve 600 gram ağırlığında olduğu kaydedildi.

Uzay aracının fırlatılmasını izleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Ay'a uzay aracı gönderen 4 ülkeden İsrail. Biri bizden 800 diğeri 500 kat büyük üçüncüsü onlardan biraz daha küçük. Biz küçük bir ülkeyiz. Girişim kapasitesi ve başarılar bakımından büyük bir ülkeyiz. Mars'a gönderilecek bir uzay aracının halen planlanmakta olmasını umuyorum" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin aya uzay aracı gönderilmesinden çok memnun olduğunu belirterek, "Mazal Tov, (tebrikler) İsrail devleti. Senin bir uzay aracın var. Eğer zor yolu geçer ve Ay'a iniş yaparsa İsrail Ay'a uzay aracı gönderen 4. ülke olacak. Bu bir zamanlar hayaldi fakat şimdi gerçek. Bu İsrail için dev bir adımdır. Birinci sınıf bilimsel, teknolojik ve eğitim projesidir" dedi.