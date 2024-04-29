İsrail Başbakanı Netanyahu, tutuklama kararını engellemek için ABD Başkanı Biden'dan yardım istemiş İsrail'de, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi gibi isimler hakkında tutuklama kararı çıkarabileceği gündemden düşmüyor. Walla'nın haberine göre Netanyahu, kararı engellemek için ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım istedi

Anadolu Ajansı Giriş: 29.04.2024 - 22:46 Güncelleme: 29.04.2024 - 22:46 facebook

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