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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, tutuklama kararını engellemek için ABD Başkanı Biden'dan yardım istemiş

        İsrail Başbakanı Netanyahu, tutuklama kararını engellemek için ABD Başkanı Biden'dan yardım istemiş

        İsrail'de, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi gibi isimler hakkında tutuklama kararı çıkarabileceği gündemden düşmüyor. Walla'nın haberine göre Netanyahu, kararı engellemek için ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 22:46 Güncelleme: 29.04.2024 - 22:46
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        "Netanyahu, Biden'ın yardımını istedi"
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli yetkililere yönelik olası tutuklama kararını engellemek için ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım istediği bildirildi.

        İsrail'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtildi.

        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor Haberi Görüntüle

        Netanyahu ile Biden arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında olası tutuklama kararının gündeme geldiği ifade edildi.

        Adı açıklanmayan İsrailli 2 yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun UCM'nin olası tutuklama kararına ilişkin endişelerini Biden'e ilettiği kaydedildi.

        Görüşmede, Netanyahu'nun Biden'dan UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarıldı.

        İsrailli Kanal 13 televizyonu, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, Netanyahu, Gallant ve Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti.

        İsrail Dışişleri Bakanlığı da UCM tarafından İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılması ihtimalinde oluşabilecek yansımalara karşı dünyadaki büyükelçiliklerinden hazırlıklı olmalarını istemişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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